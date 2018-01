Mais de 13 mil candidatos disputam hoje 83 vagas em concurso da UFMS

Os salários variam entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66 - Divulgação

Acontece neste domingo (14) a prova do concurso para técnicos-administrativos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Com 13.940 candidatos, o certame oferece 83 vagas no total, em todos os níveis.

A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura) será a responsável pela aplicação da prova escrita objetiva, que será aplicada no campus da instituição em Campo Grande, além da UCDB, UEMS e Unigran. A recomendação é para que os candidatos inscritos cheguem com pelo menos meia hora de antecedência. Os portões fecham às 8h e 14h.

Os salários variam entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, além de auxílio alimentação de R$ 458,00. Carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais. Processo teve início em setembro com a publicação do edital.