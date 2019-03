Mais de 120 blocos desfilam nas ruas e ladeiras de Olinda

Neste domingo (3), mais de 120 blocos desfilam pelas ruas e ladeiras de Olinda (PE) . A programação do domingo começou na madrugada com o Cariri Olindense às 4h.

Além do Cariri, outras agremiações do domingo de carnaval olindense são as Sambadeiras, o Enquanto Isso na Sala da Justiça, As Filhas de Betha, I Love Cafusú, A Troça e o tradicional Elefante de Olinda.

Entre os shows, o destaque é a banda Cordel do Fogo Encantado, no Polo do Carmo.

Há apresentações em polos principais e descentralizados, além de espaço para a criançada.

Marco Zero

No Recife antigo, Leci Brandão, Alcione e Monobloco agitam hoje o Marco Zero, até as 2 horas da manhã.