Mais de 100 atletas brasileiros já estão em Taipei para Universíade

Mais da metade dos atletas que vão representar o Brasil na Universíade de Taipei já chegou à cidade taiwanesa para se preparar para as provas. Segundo a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), 110 esportistas já viajaram para a Ásia e mais 71 vão se deslocar para o evento, que começa no próximo sábado (19).

Entre atletas, técnicos e dirigentes, o Brasil vai levar cerca de 300 pessoas para a 29ª edição do evento, que é a segunda maior competição esportiva do mundo em número de participantes. São previstos 10 mil competidores de 170 países. A única competição que supera esses números são os Jogos Olímpicos, que reuniram 11.238 atletas de 207 países no Rio de Janeiro, no ano passado.

Já chegaram a Taiwan os atletas brasileiros do futebol, vôlei, judô, taekwondo, levantamento de peso, tênis, saltos ornamentais e esgrima. Ainda faltam desembarcar as delegações de tênis de mesa, natação, atletismo, ginástica rítmica, badminton e wushu/kung fu.

Em solo asiático, os atletas do futebol e do vôlei já disputaram amistosos contra o México como parte da adaptação à ilha, cujo fuso horário difere da hora de Brasília em 11 horas. No futebol masculino, o Brasil empatou em 3 a 3; no feminino, o resultado foi uma vitória por 3x1; e no vôlei masculino, o Brasil venceu por três sets a dois. Não houve amistoso do vôlei feminino.

Estudante de educação física da Universo-GO, o jogador de futebol Gustavo Coelho Souza da Conceição acredita que o amistoso foi importante para adaptação ao clima de Taipei, que vive um verão quente e úmido nesta época do ano. A temperatura só aumenta com o fato de o campo do New Taipei City Xinzhuang Stadium ser de grama sintética.

"Foi bem proveitoso para dar uma acertada nos últimos detalhes e iniciar bem forte a competição", avalia Gustavo.

Como na Olimpíada, os primeiros jogos de futebol vão ocorrer antes da abertura oficial do evento. O Brasil enfrenta a seleção feminina da Colômbia, no Chang Gung University Stadium, no dia 18, às 3h da manhã, horário de Brasília. O futebol masculino estreia contra a Rússia também no dia 18, no Hsinchu County Stadium, às 6h30, horário de Brasília.

Olímpicos

Entre os atletas que vão participar da Universíade, 19 disputaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um deles é o lutador de taekwondo Maicon Andrade, que foi medalha de bronze na categoria acima de 87kg.

A maior parte desses 19 atletas é da natação, que levará 10 deles. Um dos destaques do time é o nadador Henrique Martins, que, além de ter participado da Rio 2016, conquistou dois ouros e uma prata na Universíade anterior, na Coreia do Sul, em 2015.

Vila dos Atletas

Os brasileiros que já chegaram a Taiwan estão hospedados na Vila dos Atletas, um complexo de 34 edifícios, sendo 23 de apartamentos e 11 de serviços relacionados aos jogos. Construída no Linkou District, a vila foi aberta em 12 de agosto e depois do evento deve passar por uma reforma para servir como moradia popular.

A vila é equipada com um restaurante com capacidade para servir até 3,5 mil refeições diárias por vez, totalizando até 40 mil refeições nos dias de maior movimento.

No cardápio, estão pratos de diferentes culinárias, como massas italianas, asiática, vegetariana e halal. Comidas típicas do país sede também estão na programação, como rolinhos primavera taiwaneses e sopa de macarrão com carne.

Veja Também

Comentários