Mais de 1 milhão é vacinado contra a gripe no Rio

O Dia D, de vacinação contra gripe, mobilizou ao menos 1 milhão de pessoas no Estado do Rio, 130 mil delas apenas na capital. A secretaria estadual de saúde informou que o saldo no Estado será maior, porque ainda falta contabilizar doses aplicadas em alguns postos de saúde. Apenas na segunda-feira, 15, será divulgado número fechado de vacinações.

Na cidade do Rio, a população recorreu a postos de saúde e unidades de atenção primária, como igrejas e escolas, instaladas em diversos pontos do município. A campanha de vacinação permanecerá até o próximo dia 25 nas clínicas da família e centros municipais de saúde.

O foco da campanha contra gripe são pessoas com mais de 60 anos, crianças de seis meses a quatro anos, trabalhadores da área de saúde, gestantes e mulheres no período de pós-parto. Esses grupos são considerados mais vulneráveis aos quadros graves e complicações da doença. Também estão sendo vacinados doentes crônicos, com prescrição médica, além de professores, presos e funcionários do sistema prisional.

