Mais de 1 milhão de camisinhas serão distribuídas pelo Governo no Carnaval de MS

Campo Grande (MS) –Mais de 1 milhão e 200 mil preservativos, masculinos e femininos, serão repassados aos municípios pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), durante o Carnaval. Um reforço, que segundo a Secretaria objetiva trabalhar a consciência coletiva sobre o sexo seguro e a prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como o HIV/Aids, a Sífilis e as Hepatites A, B e C, além do HPV, da Herpes Genital e da Gonorreia.

A distribuição, que é mensal, ganha um aporte maior durante o Carnaval, e será feita para os 10 núcleos regionais de saúde de Mato Grosso do Sul. A quantidade varia conforme a demanda de cada município. Historicamente, Corumbá e Três Lagoas solicitam mais unidades.

Além de aumentar a entrega de camisinhas masculinas e femininas, o Governo do Estado vai trabalhar com os municípios a campanha “Usar camisinha é uma responsa de todos”, lançada pelo Ministério da Saúde na semana passada. O público-alvo é formado por jovens de 15 a 29 anos.

O uso da camisinha é considerado pelos especialistas como método contraceptivo mais eficiente de prevenção de ISTs e de gravidez indesejada. O material é distribuído de forma gratuita nas unidades de saúde do SUS durante o ano todo.

