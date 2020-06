Mais 393 casos de Coronavírus são registrados em MS, nas últimas 24 horas  

Campo Grande (MS) – Mais 393 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) foram registrados nas últimas 24 horas. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 5.784. Os números foram informados no boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 23.

Dos 5.784 casos confirmados, 2.678 estão em isolamento domiciliar, 2.893 estão sem sintomas e já estão recuperados e 161 estão internados, sendo 101 em hospitais públicos e 60 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

O boletim ainda traz a confirmação de mais seis óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado contabiliza 55 vítimas da doença.

Duas são de Dourados, uma mulher de 64 anos e outra de 74. Três de Corumbá, dois homens, um de 29 anos e outro de 50, sendo que esse último tinha nacionalidade boliviana. E a terceira, uma mulher de 44 anos.

Também foi registrada uma morte em Guia Lopes da Laguna. A vítima era um homem, de 86 anos.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 13 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 2 em Guia Lopes da Laguna e 1 em Glória de Dourados.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação