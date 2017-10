Mais 19 UBSs passam a vacinar contra febre amarela na zona norte

A partir desta quarta-feira, 25, mais 19 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona norte da capital passarão a oferecer a vacina contra a febre amarela. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vacinação estará disponível agora em 27 UBSs da região e a meta é que o imunizante seja aplicado em 33.

A imunização teve início no último sábado, 21, um dia depois da confirmação de que um macaco infectado com o vírus foi encontrado morto no Horto Florestal, na zona norte. Após o caso, o Horto Florestal e o Parque Estadual da Cantareira foram fechados. O Parque Anhanguera também foi fechado nesta terça-feira, 24.

Desde 11 de setembro, 38.684 pessoas do distrito de Anhanguera, na zona norte, foram vacinadas. Na região do Horto Florestal, foram aplicadas 24.995 até a última terça-feira. Ao todo, 63.679 pessoas já foram imunizadas.

A pasta informou que as ações de imunização no posto volante da associação de bairro da Vila Amélia serão retomadas. A unidade fica na Rua Tomé Afonso de Moura, 345.

VEJA A LISTA DE UNIDADES DA ZONA NORTE QUE OFERECEM A VACINA

Horário das 8h às 18h

UBS/AMA Jardim Peri - Av. Peri Rochetti, 914 - Jd. Peri

UBS Horto Florestal - R. Luis Carlos Gentile de Laet, 603, esquina com rua. do Horto, 603 - Horto Florestal

UBS Dona Mariquinha Sciascia - R. Dr. José Vicente, 39 - Tremembé

UBS Vila Dionísia - R. Chen Ferraz Falcão, 50, Vila Dionísia

UBS Lauzane Pauklista - R. Valorbe, 80

UBS Vila Aurora - R. Jean Buff, 126

UBS Conjunto Ipesp - Av. Profª. Virgilia Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, 555

UBS Wamberto Dias Costa - R. Paulo César, 60

UBS Jardim Rosinha - R. Dalva de Oliveira, 82 - Morro Doce

UBS Morada do Sol - R. Assis Brasil, 31, esquina com Pça. Luiz Vaz de Camões - Sol Nascente

UBS Morro Doce - R. Alberto Calix, 55 - Jd. Canaã

AMA/UBS Parque Anhanguera - R. Pierre Renoir, 100 - Via Anhanguera Km 24,5 - Jd. Britânia

UBS/PSF Alpes do Jaraguá - Alameda das Limeiras, 46

AMA/UBS Integrada City Jaraguá - Estrada de Taipas, 1648

AMA/UBS Integrada Elísio Teixeira Leite - R. João Amado Coutinho, 400

UBS/PSF Jardim Panamericano - R. Barra da Forquilha, 38 F

UBS/PSF Jardim Rincão - R. Arroio da Palma, 67

UBS/PSF União das Vilas de Taipas - Av. Elísio Teixeira Leite, 7.703

UBS Recanto dos Humildes - Av. Pavão, 36A

UBS Vila Caiuba - R. Presidente Vargas, s/n

Horário das 9h às 18h

UBS Jardim Arapuã - R Hum, 19

UBS Jardim Fontalis - R. Antonio Picarollo, 41

UBS/ESF Jardim das Pedras - R. Clóvis Salgado, 220

UBS Jardim Flor de Maio - Av. Nova Paulista, 561

UBS Jardim Joamar - R. Adalto Bezerra Delgado, 230

UBS Dr. Osvaldo Marçal - R. Antonio Joaqui de Oliveira, 220

UBS Vila Nova Galvão - R. Alpheu Luiz Gasparinni, 116