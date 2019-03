Mais 136 blocos desfilam neste fim de semana em São Paulo

O carnaval de rua de São Paulo continua neste fim de semana com o desfile de 136 blocos. Os cantores Cláudia Leitte, Bell Marques, Preta Gil, Daniel Mercury e Lexa restão entre as principais atrações que se apresentam nos dias 9 e 10, sábado e domingo próximos. A folia faz parte da programação oficial da prefeitura.

No sábado, a partir das 15h, Claudia Leitte se apresenta na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, com o Bloco Largadinho. É a segunda vez que a cantora traz o carnaval baiano para a capital paulista com muitos sucessos do axé.

Na Vila Mariana, o baiano Bell Marques se apresenta, às 13h, na região do Parque do Ibirapuera com o bloco Bell na Rua.

Na região de Pinheiros, a atração é o bloco Vou de Táxi – Amor de Carnaval desfilará na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, às 14h. São esperadas até 100 mil pessoas na avenida, segundo estimativa da organização.

Os blocos do Sebah Vieira e Navio Pirata desfilam, às 13h, na Avenida Tiradentes.

Domingo

O Bloco da Preta, da cantora Preta Gil, estreia no carnaval paulistano neste domingo, às 13h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, na região do Ibirapuera.. Preta Gil, que se apresenta no Rio de Janeiro há 10 anos, fará a primeira apresentação em São Paulo.

Outra estreante em São Paulo é a funqueira Lexa. O bloco Lexa Sapequinha faz referência à música lançada pela cantora no ano passado. O desfila será na Avenida Tiradentes, às 14h.

A baiana Daniela Mercury encerra a programação do carnaval paulistano. O bloco Pipoca da Rainha descerá a Rua da Consolação com os sucessos de Daniela O Canto da Cidade, Rapunzel e “wing da Cor. O desfile começa às 14h.

Números

A festa carnavlesca nas ruas da capital paulista, que começou no fim de semana de 23 e 24 de fevereiro e termina nos dia e 10 próximos, deve atrair 5 milhões de pessoas, em 514 desfiles, conforme estimativa da prefeitura. Foram disponibilizados R$ 16,1 milhões para financiamento da festa por meio de patrocinadores.