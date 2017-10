Mais 10 parques São fechados na zona norte de SP por causa da febre amarela

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou nesta quarta-feira, 25, que mais dez parques da zona norte da capital serão fechados ou terão recomendação para que o público deixe de visitá-los como medida de prevenção após a confirmação da morte de um macaco infectado pela febre amarela no Horto Florestal. Os parques Anhanguera e os parques lineares Canivete e Córrego do Bispo, no extremo norte da cidade, já receberam a mesma orientação. O Horto Florestal e o Parque Estadual da Cantareira estão fechados desde a semana passada.

Os parques serão fechados por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 26. São eles: Pinheirinho DÁgua, Jacintho Alberto, Rodrigo de Gásperi, Jardim Felicidade, Cidade de Toronto, São Domingos, Ten. Brigadeiro Faria Lima, Lions Tucuruvi, Senhor do Vale e o parque linear Parque Sena. Segundo a pasta, a medida é preventiva e a decisão foi tomada "após primata da espécie sagui (Callithrix sp) ter sido encontrado morto". A secretaria aguarda resultado de exames para verificar se o primata estava infectado pelo vírus.

A secretaria informou que o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), localizado no Parque Anhanguera, também está fechado por tempo indeterminado para recebimento de animais silvestres em perigo ou doentes.

"A Divisão de Fauna da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) receberá os animais silvestres na unidade do Parque Ibirapuera, localizada na Av. IV Centenário, portão 7A, segundas às sextas-feiras, das 8h às 16h, telefone (11) 3885-6669", informa a nota.