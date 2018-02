Maioria dos voos é mantida dentro do horário previsto no início deste sábado

São Paulo - O Aeroporto Internacional de São Paulo foi apontado como o melhor aeroporto do Brasil na categoria acima de 15 milhões de passageiros por ano, de acordo com Relatório de Desempenho Operacional dos Aeropo - Rovena Rosa/Agência Brasil

Quase todos os voos programados para a faixa horária entre a meia-noite e as 13h de hoje (10) estão decolando com pontualidade nos aeroportos de todo o país. A informação é do levantamento mais recente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que examina, nessa primeira faixa horária do dia, um total de 705 voos nos aeroportos que administra, dos quais 644 (91,35%) tiveram a hora marcada respeitada.

Somente 30 voos (4,26%) sofreram atraso da meia-noite em diante, sendo que, desse total, cinco (0,71%) estão no intervalo entre 12h e 13h. Ainda segundo a Infraero, 26 viagens (3,69%) previstas foram canceladas, nas primeiras 13 horas do dia.

Sete aeroportos de voos comerciais regulares acompanhados pela Infraero operam com restrições meteorológicas, enquanto os demais 39 têm funcionamento normal. Nenhum tem, no momento, as atividades suspensas por falta de condições climáticas para pousos ou decolagens, como chuvas intensas ou densa neblina.

Os aeroportos devem ter um aumento de 4,7% no feriado de carnaval. Entre os dias 8 e 19 de fevereiro, são esperados 2,6 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques.