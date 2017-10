Maioria dos economistas espera alta do Fed em dezembro

Economistas consultados pelo Wall Street Journal este mês acreditam que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve elevar os juros uma vez mais este ano e três vezes em 2018, em linha com as projeções da própria autoridade monetária.

No levantamento, 56 dos 59 entrevistados, quase 95%, afirmou que o BC norte-americano deve subir os juros em dezembro para a banda entre 1,25% e 1,50%. É um avanço em relação à última pesquisa, publicada no mês passado, quando cerca de três quartos dos economistas disseram acreditar nesse resultado.

"Eles não devem perder essa oportunidade bem telegrafada", afirmou James F. Smith, economista-chefe da Parsec Financial.

Cerca de 58% dos economistas também acreditam em novo aperto monetário na reunião de 20 e 21 de março. Um terço, porém, disse prever nova alta apenas em junho.

O Fed tem mais duas reuniões este ano, no final de novembro e entre 12 e 13 de dezembro. As apostas para a reunião mais próxima estão próximas de zero, principalmente por causa da ausência de coletiva com a presidente Janet Yellen. Cada aperto monetário que aconteceu após 2015 se deu em reuniões seguidas de coletivas, onde Yellen pode explicar suas decisões.

Para Gregory Daco, economista-chefe da Oxford Economics para os EUA, o Fed deve elevar os juros em dezembro e depois em março.

"Depois de bancarem três altas em 2017, o Fed deve se sentir confiante para fazê-lo mais uma vez em março", afirmou, acrescentando que "isto é ajudado pela retomada da inflação". Fonte: Dow Jones Newswires.

