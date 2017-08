Maioria das vítimas de acidente em rodovia paulista já teve alta

A maioria dos feridos no acidente ocorrido ontem (30) na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), na altura de Jacareí, interior paulista, já recebeu alta.



Na tragédia, ocorrida às 7h40 no km 75 da SP-070, com o engavetamento de 36 veículos, duas pessoas morreram: Marcos César Pereira, de 46 anos, que teve o corpo carbonizado, e Irineu Faria, de 88 anos, que foi projetado para a parte inferior de um viaduto. Os corpos foram liberados ontem mesmo pelo Instituto Médico Legal (IML) de Jacareí.

Dos 20 feridos, 12 foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, onde apenas um deles continua internado, em observação e com quadro estável. Outro acidentado, que também foi atendido na Santa Casa, foi transferido de manhã para um hospital particular de Araraquara, no interior paulista, onde continuará a ser tratado de várias lesões. Ele não tem fraturas, nem corre risco de morrer.

Ainda no fim da manhã, foram liberadas duas mulheres, uma com 50 e outra com 35 anos, em um hospital particular de São José dos Campos. No mesmo hospital, um homem de 57 anos permanece em observação, mas se recupera bem. Dois acidentados que tinham sido socorridos no Hospital Municipal da cidade também já foram para casa.

Bloqueio parcial

Continuam interditados ao tráfego de veículos a faixa de rolamento do lado direito e também o acostamento da Rodovia Carvalho Pinto, no sentido Rio de Janeiro, na altura do local do acidente. Equipes da Ecopistas fazem os reparos dos danos causados na pavimentação. Segundo a empresa, a liberação das faixas deve ocorrer ainda hoje.



A concessionária informou também que as causas do acidente estão sendo apuradas, mas, provavelmente, a presença de fumaça vinda de uma queimada às margens da estrada foi o que provocou o acidente. Com a falta de visibilidade, alguns veículos reduziram a velocidade e duas carretas colidiram, seguindo-se ao engavetamento, incêndio e explosões.

Ao ser questionada pela Agência Brasil, sobre medidas preventivas, a Ecopistas justificou que mantém uma atuação contra ocorrências do gênero para garantir a segurança dos usuários, mas que só soube da fumaça no momento em que houve o acidente. “A concessionária recebeu as informações sobre a fumaça na rodovia no momento em que tomou conhecimento do acidente”.



Para o controle de incêndios, a Ecopistas informou dispor de seis viaturas para combater pequenos focos e que uma delas está equipada com bomba de alta pressão, mangueira de 30 metros de comprimento e um reservatório com capacidade de até 400 litros de água. Além disso, conta com um caminhão com capacidade de transportar até dois mil litros de água. Já em caso de incêndios de grandes proporções é acionado o Corpo de Bombeiros.



