Maior feira da agricultura e pecuária, Showtec 2018 terá como tema o Carbono Zero

Com o tema o Carbono Zero, a Fundação MS lançou nesta terça-feira, dia 31, mais uma edição da Showtec, que será realizada em janeiro do ano que vem, no município de Maracaju.

A Feira, que já faz parte do calendário nacional de eventos do agronegócio, é considerada uma das maiores feiras de difusão de tecnologias voltadas para a agricultura e pecuária do País, e segundo o governador Reinaldo Azambuja traz uma importante marca para o Estado.

O Showtec 2018 contará com a certificação de compensação de carbono através do plantio de árvores nativas. Na prática, as emissões de carbono geradas pela organização e realização do evento serão anuladas com plantio de árvores.

Em sua última edição, o Showtec atingiu público de 16 mil pessoas na visitação dos 120 estandes com mostras de soluções para os sistemas produtivos e mais de 500 tecnologias agropecuárias.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)