Maior congresso de Medicina Veterinária da América Latina reuniu cerca de seis mil participantes

A eficácia da homepatia veterinária foi destaque durante o 4º Congresso MEDVEP de Especialidades Veterinárias, ocorrido entre os dias 24 e 27 de julho em Curitiba (PR). O evento, considerado o maior da América Latina, reuniu cerca de seis mil participantes.

A SIGO Homeopatia Veterinária, empresa sul-mato-grossense que há mais de 20 anos desenvolve protocolos voltados à prevenção e tratamento de doenças em animais domésticos e rebanhos, foi destaque durante o congresso. Com auditório lotado, a responsável técnica da empresa, Dra. Mônica Souza abordou em sua palestra os casos clínicos de difícil resolução ou com poucos recursos na alopatia, que são tratados com sucesso pela homeopatia.

“Vários tratamentos homeopáticos foram apresentados, através de filmes, fotos e exames laboratoriais do antes e depois, o que suscitou grande interesse e perguntas da platéia. Um assunto abordado que fez muito sucesso, por ser de difícil tratamento e controle, foi a utilização de protocolo SIGOPET para FIV (Síndrome da Imunodeficiência) e FeLV (leucemia) felinas. É uma esperança entre os clínicos, frustrados com a ausência de tratamentos realmente eficazes ou profiláticos”, revela a médica veterinária.

A grande procura por informações sobre o tema durante o MEDVEP, de acordo com a médica veterinária, comprova o crescimento do setor entre os profissionais que, percebem na homeopatia veterinária, uma grande aliada para o exercício da atividade.

“A disciplina Homeopatia, infelizmente, não integra os currículos da maioria das faculdades de Medicina Veterinária no país.A grande procura dos acadêmicos por mais informações sobre o assunto durante o MEDVEP demonstra que a homeopatia vêm se firmando como terapia eficaz na clínica médica veterinária, seja por conta da ocorrência de resistência, tolerância e limitação terapêutica da alopatia, seja por causa do crescimento do mercado de produtos homeopáticos veterinários comerciais, eficientes e acessíveis”, destaca Dra. Mônica Filomena Assis.

Durante sua apresentação, a médica veterinária apresentou com exemplos, fotos e resultados efetivos, alguns dos protocolos onde a homeopatia apresenta resultados evidentes, como problemas comportamentais tratados com sucesso com o produto CalmSigo.

Entre as situações estão a Síndrome da Alopecia Psicogênica ou Lambedura por Estresse em gato, quando o animal arranca os pelos devido algum estresse; agressividade; ingestão de fezes; medo de rojões, crise de ansiedade ou pânico; cinetose, que são crises de vômito ao passear de carro; dermatites crônicas com intoxicações pelo uso contínuo de drogas que causam efeitos colaterais.

Em cães e gatos, é possível ainda, tratar de doenças onde os antibióticos estão selecionando microorganismos resistentes e não tem mais a mesma eficácia, como a "doença do carrapato" e as insuficiências renais agudas, onde não há tratamento convencional conhecido para recuperação do parênquima renal e transtornos urinários resistentes à terapêutica convencional (SUF) e ainda as letais FIV e FelL felinas, onde os protocolos usando o produto FortSigo, aliado ao InfectoSigo apresentam ótimos resultados.

Veja Também

Comentários