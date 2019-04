Maior congresso de direito administrativo do país será realizado em Campo Grande

Uma das edições anteriores do evento - Foto: Ilustração

Grandes nomes do direito administrativo e público, de todas as regiões do país, participam de 16 a 18 de outubro, em Campo Grande, do XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e coloca em pauta temas atuais e controversos que definem a relação jurídica entre cidadãos e o estado. Inscrições e programação completa em: www.ibda.com.br.

A programação do evento foi elaborada com o intuito de analisar o instrumental jurídico apto a fornecer suporte para o alcance dos objetivos trazidos pela Constituição, notadamente a promoção do bem de todos cidadãos e o desenvolvimento do país.

Ao todo, serão realizadas cerca de 30 atividades: 4 painéis; 9 debates simultâneos; homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello; conferência de abertura; lançamentos de livros; entrega do prêmio "Celso Antônio Bandeira de Mello" do Concurso de Artigos Jurídicos; Prêmios de “Menção Honrosa do IBDA” para os melhores comunicados científicos e para o melhor resumo do Fórum de Boas Práticas de Inovação em Gestão Pública, entre outras ações.

Conheça alguns dos importantes assuntos tratados no Congresso:

Política urbana e atualidade do “direito à cidade”;

Poder de polícia administrativa, excessos e omissões na tutela jurídica do meio ambiente: De Mariana a Brumadinho;

Terceirização e reforma trabalhista: os impactos na Administração;

Crise fiscal e eficácia do controle da Administração;

Reforma da Previdência: transição, lacunas de transição e insegurança jurídica;

Prevenção e combate à corrupção: mudanças legislativas e os próximos passos;

Novas tecnologias, impacto na Administração Pública e no Direito Administrativo;

Dilemas do regime jurídico das empresas estatais;

Os 20 anos da Lei 9.784/99: os próximos passos do processo administrativo;

O futuro da contratação pública;

Improbidade administrativa: reflexos das alterações da LINDB;



Direito da infraestrutura: construindo verdadeiras parcerias.