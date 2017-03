Maior bloco político do Parlamento Europeu diz que Brexit é um "tremendo erro"

O presidente do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, - o maior bloco político do Parlamento Europeu - disse nesta quarta-feira que a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia (UE) é um "tremendo erro" que irá prejudicar tanto um quanto o outro.

Weber disse que "a história irá mostrar que o Brexit é um tremendo erro. Vai criar muitos danos

para ambos os lados".

No entanto, ele disse que o Parlamento vai respeitar a escolha dos eleitores britânicos de deixar o bloco e que "as negociações devem seguir duas etapas: primeiro precisamos chegar a acordo sobre o acordo de divórcio, e então vamos falar sobre o novo relacionamento". Fonte: Associated Press

