Maio se despede com domingo ensolarado

As temperaturas podem variar entre 12°C e 33°C, com tendência a estável. - (Foto: Saul Schramm/Arquivo)

O mês de maio se despede com tempo firme com temperaturas agradáveis no Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo (31.5) é de céu claro a parcialmente nublado nas regiões oeste, sudoeste e sul do estado. Nas demais áreas o tempo fica claro com névoa seca.

As temperaturas podem variar entre 12°C e 33°C, com tendência a estável. A umidade do ar fica em estado de alerta neste dia, podendo registrar índices entre 90% e 20%. Nestes valores a recomendação é ingerir muito líquido, umidificar ambientes, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, e redobrar atenção com crianças e idosos.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura para Capital e algumas regiões do Estado.