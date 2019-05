Maio é mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Deputado Estadual Herculano Borges. - (Foto: Renato Zaar)

Durante todo o mês de maio serão promovidas atividades para conscientização, prevenção e orientação sobre o Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É a campanha Maio Laranja 2019, instituída no calendário Estadual, por meio da Lei de autoria do Deputado Estadual Herculano Borges.

O objetivo da campanha, segundo o parlamentar, é dar publicidade para que se denuncie.

O governador Reinaldo Azambuja, participou na manhã desta sexta-feira, dia 10, do lançamento oficial e falou sobre os dados que colocam Mato Grosso do Sul como o primeiro do país em número de denúncias.

A Campanha será divulgada por meio de diversos veículos de comunicação e mídias. Também serão realizadas palestras e capacitações nas escolas, voltadas para os profissionais de educação, pré-adolescentes e adolescentes; distribuição de material publicitário e será disponibilizado conteúdo digital com informações fundamentais, tais como a classificação dos diferentes tipos de abuso: físico, sexual, moral e psicológico.

O material ainda orienta como identificar o abuso e onde denunciar.