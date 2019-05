Maio Amarelo com tema “No Trânsito, o sentido é a vida” tem lançamento oficial na terça-feira

Maio amarelo

O Movimento Internacional Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “No Trânsito, o sentido é a vida”, tem lançamento oficial em Campo Grande, pelo Gabinete de Gestão Integrada do Vida no Trânsito na terça-feira (7). As atividades acontecem na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua 25 de dezembro, a partir das 8h30, com abordagem educativa e distribuição de brindes.

O Movimento é uma proposta para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. É um movimento que acontece em diversos países e busca a sensibilização para redução de acidentes de trânsito.

O evento contará com a participação de autoridades ligadas ao trânsito, educadores, alunos e os mascotes da BPMTRAN, da Agetran e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também está prevista a presença do cantor Adriano San que apresentará músicas alusivas ao tema de trânsito.

O movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar a sociedade estimulando a participação da população, empresas, governos e entidades.

Maio Amarelo

Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidos (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito e o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza na área do trânsito. No Brasil, a adesão foi feita a partir de 2014. O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

O Observatório Nacional desenvolveu para 2019, o mote com a proposta que os adultos ouçam o conselho dado por uma criança, que com sua ingenuidade e inexperiência perante a vida, tem uma percepção e absorção do que é certo e errado com mais eficácia, sem filtros. A campanha teve sua inspiração nos cinco sentidos humanos, numa alusão à sinalização de trânsito, ou seja, o trânsito é feito de sentidos.