Maio Amarelo chama a atenção da sociedade para alto índice de mortes e feridos no trânsito

Maio é o mês em que se institucionalizou o fortalecimento das ações educativas para promover a segurança no trânsito. - (Foto: Divulgação)

Com o tema “No Trânsito, o Sentido é a Vida”, a Prefeitura de Campo Grande, por meio a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), realizou nesta terça-feira (7), na Avenida Afonso Pena, com a Rua 25 de Dezembro, o movimento Internacional Maio Amarelo, para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O movimento tem por objetivo colocar em pauta o tema segurança viária, mobilizando toda a sociedade, estimulando a participação da população, empresas, governos e entidades na prevenção dos acidentes no trânsito.

“Nada melhor do que começar o dia com a campanha de educação para o trânsito, que o tema principal objetiva preservar a vida. Quanto mais se pratica obediência no trânsito e a sinalização, mais diminuem as vitimas fatais em nossa cidade. Nosso foco está nas crianças, que são os futuros condutores de veículos” frisou o prefeito Marquinhos Trad.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, destaca que o Maio Amarelo simboliza a atenção e também a sinalização de advertência no trânsito, visto que desde 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza. No Brasil, a adesão foi feita a partir de 2014.

“A proposta da campanha do Maio Amarelo é chamar a atenção da sociedade dos riscos da desobediência da sinalização no trânsito. Este é um momento de buscar apoio da sociedade para preservar vidas no trânsito. Todos nós somos o trânsito e cada um deve saber de suas responsabilidades. Nosso objetivo é cada vez mais reduzir as mortes no trânsito”, frisa Janine.

Para a diretora da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Eleodes Estevan, Eva Regina Ferreira de Brito, a escola é fundamental na formação das crianças e, principalmente, quando se trata da educação no trânsito.

“Se todos nós educadores fizermos este trabalho, com certeza as crianças levam para casa, orientam os pais nas coisas mínimas e básicas no trânsito. Nós,aqui da Escola Eleodes, já trabalhamos a conscientização no trânsito com as crianças”, diz a diretora Eva Regina.

O observatório nacional desenvolveu o mote 2019 com a proposta que os adultos ouçam o conselho dado por uma criança, que com sua ingenuidade e inexperiência perante a vida, tem uma percepção e absorção do que é certo e errado com mais eficácia, sem filtros.

“A campanha têm sua inspiração nos cinco sentidos humanos, numa alusão à sinalização de trânsito, ou seja, o trânsito é feito de sentidos. Nós da Agetran vamos trabalhar neste mês de maio esta campanha que visa salvar vidas e levar educação no trânsito para crianças e adultos”, explica a coordenadora de educação para o trânsito da Agetran, Ivanise Rotta

O evento contou com a presença dos vereadores Eduardo Cury, Willian Macksoud, tenente-coronel PM Franco Amorim; superintendente da PRF Luiz Alexandre Gomes da Silva; secretário Municipal de Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda Alves; secretário Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva.

Também participaram do evento, além das autoridades, educadores, alunos e sociedade em geral. Os mascotes da BPTran, da Agetran e da PRF estiveram presentes para alegrar o evento, cantando músicas alusivas ao tema trânsito teremos o cantor Adriano San.