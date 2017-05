Maio Amarelo aposta na conduta individual para a redução de acidentes no trânsito

Com o tema “Minha escolha faz a diferença”, a Campanha Maio Amarelo tem como foco a redução no número de acidentes e mortes no trânsito. A ação deste ano pretende chamar a atenção sobre a conduta individual, conforme explica Gerson Claro, diretor-presidente do Detran.

Dados do Detran revelam que pelo menos um milhão e quatrocentos mil veículos circulam todos os dias em Mato Grosso do Sul. Apesar da quantidade expressiva, os índices apontam redução dos acidentes. Em 2013 foram registrados cerca de 37.900 contra 24.500 de 2016 – uma queda de mais de 30%.

Já em relação as mortes, os números também demonstram queda. Foram 520 acidentes fatais em 2014, e 410 em 2016 – uma redução de quase 20%.

Mesmo assim, o diretor-presidente do Detran alerta que o excesso de velocidade, a falta de atenção e a embriaguez ao volante ainda são responsáveis por milhares de óbitos no Brasil.

Desde 2014, o mês de maio tem sido marcado por ações que fazem a sociedade refletir sobre a segurança viária. O movimento internacional Maio Amarelo utiliza essa cor para simbolizar a atenção pela vida, entre as ações estão a realização de palestras e a distribuição de materiais educativos.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

