Maio Amarelo: Agentes de Trânsito apresentam dia-a-dia da fiscalização em abordagem no Parque dos Poderes

Campo Grande (MS) – A equipe de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dará início às ações do Maio Amarelo no Parque dos Poderes neste domingo (12.5). As abordagens de orientação para motociclistas, pedestres e motoristas serão realizadas todos os domingos no local.

O intuito é conscientizar sobre uso correto da transbike (suporte para bicicleta), mostrar como funciona o etilômetro (bafômetro) e apresentar os itens que a fiscalização cobra nas ruas. “Através da ação será possível que os agentes tenham uma maior aproximação com a comunidade. É importante compreender que a missão do agente de fiscalização não é a de punir o condutor, mas auxiliar na segurança viária, melhorando a mobilidade, garantindo a fluidez no trânsito e o direito de ir e vir de forma tranquila”, concluiu.

Além da abordagem, a equipe estará no local explicando como funciona aplicativo do Detran-MS, onde é possível fazer a consulta e pagamento de multas, licenciamentos e obter informações sobre a pontuação na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Durante a ação será exibido um vídeo sobre o tema da campanha deste ano: “No Trânsito, o Sentido é a Vida”.

No local será montado um stand na Avenida do Poeta esquina com Rua Gardênia e além da orientação os agentes irão distribuir água e os materiais da campanha, contendo pulseiras e lápis personalizados.

A ação será realizada aos domingos até o final do mês, no Parque dos Poderes das 8h às 13h.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)