Maia discute segurança pública com Alexandre de Moraes e secretários no Rio

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está reunido na tarde desta segunda-feira, 13, com representantes de 19 secretarias estaduais de Segurança do País e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no Rio de Janeiro, para discutir medidas de segurança pública nacional durante uma reunião extraordinária do Colégio Nacional de Secretários Estaduais de Segurança Pública (Consesp).

O encontro começou por volta das 15h20 no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), órgão da secretaria estadual de Segurança do Rio de Janeiro, no centro.

Entre os 16 secretários de Segurança que participam da reunião estão Roberto Sá, do Rio de Janeiro, e Jefferson Portela, do Maranhão, presidente do Colégio Nacional de Secretários de Segurança (Consesp). Três Estados enviaram subsecretários: Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Oito Estados não enviaram representantes: Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Rio Grande do Sul.

Também participam da reunião deputados federais do Rio de Janeiro, como Sérgio Zveiter (Podemos) e Laura Carneiro (PMDB). A reunião é fechada para a imprensa.