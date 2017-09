Maia assina MP que transfere R$ 47 mi para segurança no RJ

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, assinou nesta segunda-feira uma Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 47 milhões ao Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Maia, que durante a interinidade tem destacado ações para o seu Estado natal e base eleitoral, divulgou a medida das redes sociais. A MP sairá no diário oficial de terça-feira.

"Acabo de assinar a MP transferindo 47 milhões de reais para a segurança pública do Estado do Rio. A medida abre um crédito extraordinário destinado ao Ministério da Defesa, que vai possibilitar o atendimento de ações emergenciais por meio das Forças Armadas", escreveu. "Este é mais um passo no sentido de amenizar a situação de convulsão social que estamos vivendo no Rio".

Segundo Maia, os recursos serão utilizados de forma imediata e "se somam às medidas em andamento anunciadas pelo governo federal em prol da segurança pública, juntamente com os projetos de lei que estamos debatendo na Câmara dos Deputados."

Há a expectativa de que Maia assine o acordo de recuperação fiscal do Estado, o que, segundo fontes do Planalto, deve acontecer na terça, último dia antes do retorno do presidente Michel Temer de viagem à China.

Veja Também

Comentários