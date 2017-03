Mães destacam economia às famílias com o uso de uniforme

O uso de uniforme não traz apenas equidade para as crianças. Traz também economia para o bolso dos pais e das mães, que não precisam se preocupar com que roupa o filho vai para a escola. É isso que afirmam mães de alunos da Escola Municipal Elpídio Reis, que receberam os kits de uniformes na manhã desta quarta-feira (29).

Evanil Ribeiro Dias, 40 anos, do lar, ressalta a importância do uso do uniforme. “É muito bom ter o uniforme. Acredito que ajuda na disciplina, e, além disso, é uma economia para a gente”, diz.

Da mesma opinião, a mãe Daniela de Souza Arrudade, de 33 anos, vendedora, diz que o uniforme é importante para incentivar a organização. “Com o uniforme, as crianças já começam a ter regras e isso ajuda no futuro deles. É uma forma de ter mais organização. Outro ponto importante é que as roupas do dia a dia não ‘gastam’, o que gera muito economia para os pais”, afirma.

Para o prefeito, a distribuição vem ao encontro das boas práticas de gestão que é dar o retorno aos cidadãos do que eles investem por meio dos impostos. “Esses uniformes são a devolução dos impostos que os pais de vocês pagam ao município”, frisa.

Os itens serão distribuídos às 99 escolas e 94 Centros de Educação Infantil, o que totaliza 97 mil alunos. Foram gastos R$ 7,8 milhões com a compra dos novos uniformes. Os kits de uniforme são compostos por camiseta manga curta, bermuda, tênis e meias (para as crianças até o 1º ano do ensino fundamental) e camisetas (para crianças do 2º ao 9º ano do ensino fundamental).

De acordo com a secretária municipal de Educação Ilza Mateus, a distribuição deve ser concluída em 20 dias.

Agilidade

Marquinhos destaca ainda a entrega dos uniformes a cerca de um mês após o início das aulas. “Superar dificuldades é desafio para todo ser humano e quando conseguimos passar as adversidades, a gente começa a ver que está no caminho certo”, diz.

Para 2018, o prefeito e a secretária Ilza Mateus garantem que o processo de licitação será preparado no fim do semestre, o que garantirá a entrega do uniforme antes do início do próximo ano letivo.

