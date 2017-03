Mãe participa de briga de alunas em universidade de Sorocaba (SP)

Uma briga entre duas alunas teve a participação da mãe de uma delas, na terça-feira, 7, no câmpus da Universidade de Sorocaba (Uniso), instituição de ensino tradicional da cidade do interior de São Paulo. Uma das estudantes levou uma "voadora" da rival e teve os cabelos puxados pela mãe dessa estudante. As duas rolaram pelo chão. Só depois um segurança da universidade interveio, separando as contendoras.

O confronto foi presenciado por dezenas de alunos, que assistiram às agressões sem interferir. Alguns estudantes filmaram as cenas do "pugilato", que bombaram nas redes sociais.

A briga aconteceu em frente à secretaria administrativa do câmpus da Uniso, na Rodovia Raposo Tavares. As filmagens mostram uma aluna puxando os cabelos e desferindo um soco na outra. A mãe da menina intervém aos gritos. "Você não mexe com minha filha, eu te arrebento, menina."

A aluna que está com a mãe tenta dar uma "voadora" na outra estudante e as duas se atracam, caindo ao chão. A mulher entra na briga e puxa o cabelo da aluna caída. Só nesse momento um segurança aparece para separar a briga.

O desentendimento teria sido causado por postagens em redes sociais que desagradaram uma das alunas. As envolvidas tiveram escoriações e procuraram a Polícia Civil.

A Uniso informou em nota ter instaurado uma Comissão Disciplinar que iniciará nesta quarta-feira, 8, a apuração da agressão envolvendo estudantes. A comissão terá um prazo de 30 dias para concluir os trabalhos, que vão recomendar as medidas disciplinares cabíveis - desde advertência, até expulsão.

"A Universidade repudia qualquer forma de violência e possui normas de conduta pautadas pelo seu regimento e código de ética, que devem ser cumpridas pela comunidade acadêmica. Por fim, a Uniso lamenta o compartilhamento das imagens da agressão, prática que se iguala em brutalidade ao ocorrido", diz a nota.

