Mãe foi abandonada quando a criança com microcefalia completou 1 mês

Juan Pedro nasceu há um ano, no Recife, com 26 centímetros de perímetro cefálico, um quadro de microcefalia severa. A mãe do menino, a recepcionista Daniele Ferreira dos Santos, de 29 anos, já vivia com o pai da criança havia cerca de dois anos. Um mês após o nascimento, porém, o pai decidiu ir embora. "Ele dizia que o menino chorava muito e que ele não conseguia dormir. Também reclamava que eu só dava atenção para o bebê."

Embora o estado civil solteira - de 48% das mães de bebês com microcefalia - inclua pessoas que namoram ou moram com companheiros sem oficializar a relação, são comuns relatos de mulheres que foram abandonadas pelos parceiros na gestação ou após o parto de uma criança com a má-formação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários