Maduro reprime protesto da oposição na Venezuela

ESPORTE Com 3 gols de Sterling, Manchester City bate Watford e se distancia do Liverpool

ESPORTE Mãe do técnico Tite, Ivone Bacchi morre aos 83 anos em Caxias do Sul

INTERNACIONAL Líder do partido de Merkel defende 'UE forte', mas rebate propostas de Macron

ESPORTE Palmeiras empata com o Mirassol e desperdiça chance de antecipar vaga no Paulista

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados