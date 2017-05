Maduro pede para que Trump 'tire suas mãos de porco' da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realizou hoje seu mais duro discurso contra o presidente americano, Donald Trump, e disse que o republicano deve parar de intervir no país. "Tire suas mãos de porco daqui", afirmou.

Diante de apoiadores, Maduro acusou Trump de promover uma política intervencionista que infringe a soberania de seu governo. "Vá para casa, Donald Trump!", disse Maduro em inglês.

As declarações vem na esteira de sanções aplicadas pelo governo Trump contra oito membros da Suprema Corte venezuelana. O governo dos EUA acusa os juízes de danificar a democracia do país. No fim de março, a corte decidiu retirar os poderes da Assembleia Nacional, desencadeando uma pesada onda de manifestações. Fonte: Associated Press.

