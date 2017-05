Maduro pede nova constituição e convoca Assembleia Nacional Constituinte

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para "refundar" o país com uma nova constituição, em meio aos protestos da oposição que pedem a sua saída do poder.

O anúncio de Maduro para milhares de eleitores ocorreu diante da impossibilidade de chegar a um acordo com a oposição, que acusa de tentar dar um golpe de Estado.

"Anuncio a convocatório do poder constituinte, o processo popular constituinte para chegar à paz, para vencer o golpe de Estado e para melhorar o sistema econômico, social e político do povo", destacou Maduro, em um ato no Dia do Trabalhador. Fonte: Associated Press.

