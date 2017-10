Maduro diz que não houve fraude nas eleições estaduais da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou as reivindicações da oposição de que ocorreram fraudes nas eleições estaduais do último domingo. De acordo com ele, o sistema de votação venezuelano é um dos mais seguros do mundo.

Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, Maduro forneceu uma demonstração no local de como funcionam as urnas eleitorais do país e observou que são as mesmas usadas em Chicago. "Obama vota nesta mesma máquina", afirmou, referindo-se ao ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

Maduro estendeu sua oferta para diálogo com a oposição enquanto também chamava um dos cinco candidatos de oposição vencedores como "fascista" e se divertiu com o nome de outro opositor.

Os líderes da oposição contestaram o resultado das eleições estaduais da Venezuela após o partido de Maduro ter vencido na maioria dos 23 Estados, enquanto pesquisas de intenção de voto indicavam ampla vantagem de candidatos opositores. Fonte: Associated Press.