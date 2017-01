Maduro diz que dificilmente Trump será pior para o mundo que Obama

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, dificilmente será pior para o mundo do que seu antecessor, Barack Obama, dizendo que Trump é vítima de uma campanha brutal de ódio, por isso seria prudente esperar antes de avaliar o seu comportamento.

"Esperamos grandes mudanças no cenário geopolítico internacional", disse Maduro na segunda-feira à noite, após uma reunião no Palácio do Governo com o secretário geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Mohammad Sanusi Barkindo, acrescentando que uma dessas mudanças é a "era Trump".

Por isso, ele disse que quer ser cauteloso e não chegar à frente dos eventos. "Pior do que Obama não será. É tudo que eu ouso dizer", disse Maduro antes de enumerar uma série de conflitos em diferentes regiões do mundo, incluindo o Oriente Médio.

O líder venezuelano também acusou o atual governo dos Estados Unidos de tentar influenciar a política venezuelana e procurar a desestabilização política, econômica e social do país.

Apesar de acusar repetidamente o governo dos EUA de financiamento de "setores violentos" e de conspiração para derrubá-lo, Maduro ratificou sua disposição de manter relações de respeito, comunicação e cooperação com os Estados Unidos.

Apesar dos atritos, e não ter embaixadores desde 2010, os dois países mantêm um intercâmbio comercial intenso. Fonte: Dow Jones Newswires.

