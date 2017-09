Maduro diz que conquista de Trump na ONU foi isolar os Estados Unidos do mundo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que a conquista mais notável do presidente norte-americano, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) foi isolar os Estados Unidos (EUA) do mundo. AQ informação é da Agência EFE.

"Donald Trump isolou os Estados Unidos do mundo, é sua conquista mais notável nas 72 sessões da Assembleia Geral da ONU. O êxito de Donald Trump é o isolamento dos EUA", disse em transmissão da emissora estatal VTV.

De acordo com Maduro, Trump não recebeu o apoio de um único governo para as suas ameaças contra a Venezuela. Ele disse que, por outro lado, seu país conseguiu o apoio de 120 nações do Movimento dos Países Não Alinhados, além da solidariedade dos movimentos sociais.

"Os povos e governos do mundo estão indignados com a descortesia do presidente dos EUA contra a Venezuela da paz, a Venezuela da dignidade", acrescentou.

Além disso, Maduro agradeceu a Trump por nomeá-lo na ONU pois, na sua opinião ficará para a história que "houve um Nicolás Maduro que se opôs ferreamente ao domínio do imperialismo ianque".

A ONU encerrou nessa segunda-feira (25) os debates da Assembleia Geral, em uma edição onde Trump falou, entre outros temas, sobre a situação na Venezuela.

Em discurso na última terça-feira (19), o presidente norte-americano afirmou que a Venezuela está "à beira do colapso total", e que seu país está pronto para adotar novas medidas se o presidente Nicolás Maduro insistir em "impor um regime autoritário".

