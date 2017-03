Maduro defende decisão da Suprema Corte de tirar poderes do Congresso

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu a decisão da Suprema Corte do país de tirar os poderes do Congresso, que é comandado pela oposição. Em um discurso na TV estatal venezuelana, Maduro afirmou, nesta sexta-feira, que as instituições do país estão operando normalmente e que seus oponentes são "fascistas de direita" que tentam quebrar a ordem constitucional.

Governos de todo o mundo condenaram a decisão da corte de dissolver a Assembleia Nacional venezuelana, em uma medida do governo para tentar enfraquecer os líderes da oposição. Segundo Maduro, ele assumirá a responsabilidade pessoal de resolver qualquer disputa entre as diferentes instituições do país. O presidente ainda convocou uma reunião de emergência do Conselho de Defesa Nacional na noite desta sexta-feira para discutir o impasse entre Legislativo e Judiciário.

Maduro afirmou estar pronto para se sentar com a oposição, a fim de buscar uma solução para a crise política no país, desencadeada pela supressão dos poderes do Congresso pela Suprema Corte. "Eu acredito no diálogo e nos caminhos constitucionais para resolver a nossa controvérsia", afirmou. Fonte: Associated Press.

