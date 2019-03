Maduro cria milícia para proteger serviços

ESPORTE Em noite de homenagens a Coutinho, Santos perde do Novorizontino e deixa a ponta

GERAL Professor que invadiu secretaria no DF responderá por porte de arma branca

ESPORTE Rose Volante perde para Katie Taylor por nocaute técnico no nono assalto

INTERNACIONAL Kim Jong-un planeja suspender diálogo com EUA e retomar testes de mísseis

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados