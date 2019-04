Maduro anuncia racionamento de eletricidade, em meio a novo blecaute

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na noite deste domingo, 31, um plano de racionamento de energia, em meio a um novo apagão no país. O líder chavista afirmou, em pronunciamento na televisão, que o objetivo da medida, que terá duração de 30 dias, é tentar minimizar os problemas provocados pelos blecautes - entre eles, o corte dos sistemas de comunicação e de distribuição de água.

O apagão deste domingo, o terceiro dia seguido com cortes de energia no país, foi parcialmente resolvido no fim da tarde. Houve protestos esparsos contra a gestão Maduro por causa da falta de eletricidade.