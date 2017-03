Madagáscar: número de mortes por causa de ciclone chega a 50

O governo de Madagáscar informou que o número de mortos por causa do ciclone Enawo aumentou para pelo menos 50, com 20 pessoas desaparecidas. A agência de gestão de desastres do país disse neste domingo que o ciclone que atingiu o nordeste do país na terça-feira também tirou 110 mil pessoas de suas casas. Pelo menos 183 pessoas ficaram feridas.

O ciclone Enawo trouxe fortes chuvas e ventos acima de 225 quilômetros por hora - o equivalente a um furacão de categoria 4. Funcionários do governo disseram que a extensão total do dano ainda não é conhecida devido a problemas nas telecomunicações que dificultam o contato com as comunidades rurais. O ciclone também prejudicou a economia do país. A região de Sava, no nordeste do Madagáscar, produz cerca de metade da baunilha do mundo, e os produtores preveem perdas na colheita. Fonte: Associated Press.

