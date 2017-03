Macron venceria Le Pen no 2º turno da eleição francesa, aponta pesquisa

A candidata de extrema-direita à presidência da França, Marine Le Pen, venceria o primeiro turno da eleição, mas seria derrotada numa eventual disputa com o ex-ministro da Economia e candidato centrista Emmanuel Macron no segundo turno, de acordo com pesquisa do instituto Ifop/Fiducial.

A sondagem mostra que no primeiro turno, que acontece no dia 23 de abril, Le Pen conquistaria 26,5% dos votos, ante 25% de Macron e 19% do candidato da direita, François Fillon. A campanha de Fillon foi recentemente prejudicada após ele ter sido acusado de arrumar empregos fantasmas no Parlamento para sua esposa e filhos.

Já no segundo turno, que está marcado para 7 de maio, Macron seria vitorioso, com 60,5% dos votos, ante 39,5% de Le Pen.

Le Pen é um nome temido nos mercados financeiros por fazer promessas de, se eleita, retirar a França da zona do euro.

