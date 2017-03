Macron ultrapassa Le Pen pela 1ª vez no primeiro turno à presidência francesa

A mais recente pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial da França mostrou pela primeira vez o candidato independente centrista Emmanuel Macron à frente da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, no primeiro turno, que acontece no dia 23 de abril.

De acordo com a apuração do instituto Odoxa-Dentsu Consulting, Macron aparece com 27% das intenções de votos, enquanto Le Pen está com 25,5%. François Fillon, que enfrenta uma investigação sobre o caso dele ter empregado sua esposa em um cargo fantasma, está com 19%. O instituto destaca, porém, que os três candidatos estão dentro de uma margem de erro de 3 pontos porcentuais.

O instituto Odoxa não apresentou um cenário para o segundo turno - que ocorro no dia 7 de maio -, mas as pesquisas diárias mostram que qualquer um dos candidatos venceria Le Pen.

