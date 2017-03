Macron ultrapassa Le Pen pela 1ª vez em pesquisa para presidência na França

O ex-ministro da Economia e candidato centrista Emmanuel Macron ultrapassou a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, pela primeira vez em uma pesquisa eleitoral à corrida presidencial na França, segundo mostrou o jornal the Guardian.

Segundo pesquisa do instituto Harris Interactive publicada nesta quinta-feira, Macron, do partido En Marche! aparece com 26% das intenções de voto, contra 25% para a presidente da Frente Nacional, que aparece em segundo lugar entre os eleitores pesquisados para o primeiro turno, que acontece no dia 23 de abril.

Para o segundo turno, que ocorre no dia 7 de maio, Macron venceria com 65% (+5%) dos votos, contra 35% (-5%) para Le Pen.

O candidato da direita, François Fillon, que viu a campanha desabar no último mês pelo escândalo das acusações de empregos fantasmas no Parlamento para sua esposa e filhos, caiu para o terceiro lugar, com 20% das intenções de voto.

