Macron ultrapassa Le Pen na reta final do 1º turno, diz pesquisa do OpinionWay

Na reta final do primeiro turno das eleições presidenciais na França, o candidato centrista Emmanuel Macron ultrapassou a candidata do partido de extrema-direita, Marine Le Pen, indica pesquisa do OpinionWay. Os dois mantêm o favoritismo para disputarem o segundo turno, com Macron apresentando 23% das intenções de voto e Le Pen, 22%.

Em terceiro lugar, aparece o candidato da centro-direita, François Fillon, que era tido como favorito antes de um escândalo de corrupção atingir sua campanha. Já o candidato da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, aparece com 19% das intenções de voto, de acordo com o OpinionWay.

O instituto simulou dois cenários no segundo turno. No primeiro, entre Le Pen e Macron, o candidato centrista venceria a candidata da extrema-direita por 65% contra 35% das intenções de voto. Em um segundo turno entre Fillon e Le Pen, a candidata da extrema-direita teria um pouco mais de força, mas também não venceria, segundo a pesquisa. Fillon aparece com 58% das intenções de voto contra 42% de Le Pen.

O OpinionWay ouviu 2.417 pessoas entre os dias 16 e 18 de abril. A margem de erro para a sondagem referente ao primeiro turno é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Já a margem de erro para as pesquisas de segundo turno é de 2,9 pontos porcentuais.

Veja Também

Comentários