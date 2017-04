Macron tem 62% das intenções de voto contra 38% de Le Pen, diz pesquisa Ipsos

O centrista Emmanuel Macron deve derrotar a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, no segundo turno das eleições presidenciais francesas, indica pesquisa do instituto Ipsos divulgada nesta segunda-feira, um dia após o primeiro turno.

De acordo com o levantamento, Macron aparece com 62% das intenções de voto, enquanto Le Pen tem 38%. Ainda de acordo com o instituo, 32% dos franceses devem se abster da votação no segundo turno.

A pesquisa do Ipsos ouviu 2.024 eleitores a partir das 20h15 de domingo (horário de Paris), quando o resultado do primeiro turno já havia sido divulgado. A margem de erro é de 2,7 pontos porcentuais para mais ou para menos.

