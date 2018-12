Macron, sobre acordo de Paris: 'compete a Bolsonaro esclarecer as coisas'

O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou a jornalistas neste sábado que o futuro das negociações entre o Mercosul e a União Europeia depende do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Ele disse que o bloco europeu não negocia com países que queiram deixar o acordo climático de Paris.

"Não me compete pronunciar aqui sobre as intenções do Bolsonaro", disse o francês na entrevista, após o encerramento na cúpula do G20. "Compete ao presidente Bolsonaro quando quiser esclarecer as coisas. O que eu disse da minha parte é que a França não apoiará acordo com quem não respeita o Acordo de Paris."

Macron ressaltou que "não pode pedir aos europeus, à indústria, à agricultura e aos atores econômicos que façam esforços indispensáveis neste momento de transição e ao mesmo tempo que façam acordos com países que violam estas mesmas obrigações".

Nesta sexta-feira, Macron sinalizou que Bolsonaro pode ser um obstáculo para um acordo entre União Europeia e Mercosul, com negociações que já se arrastam por 20 anos. Bolsonaro respondeu em seguida ressaltando que não fará acordos que prejudiquem o Brasil. "Sujeitar automaticamente nosso território, leis e soberania a colocações de outras nações está fora de cogitação", escreveu o presidente eleito nas redes sociais.

Macron acrescentou que disse ao presidente da Argentina, Mauricio Macri, que, dentro do Mercosul, uma conversa direta com a Casa Rosada pode prosperar.