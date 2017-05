Macron recebe premiê italiano na França antes da reunião do G-7

O presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou com o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, em Paris, antes da reunião na próxima semana do G-7, na Sicília.

Mácron recebeu Gentiloni para um jantar no Palácio do Eliseé, no qual discutiram uma integração mais profunda da União Europeia (UE) e a crise migratória.

Em um breve comunicado antes da reunião, Macron disse que a Itália e a França têm muito em comum e notaram os desafios que a Itália enfrentou com a chegada de um grande número de imigrantes.

A cúpula do G-7 ocorre no próximo final de semana em Taormina, na Sicília. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve participar do encontro. Fonte: Associated Press.

