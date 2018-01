Macron pede a líderes chineses que abram ainda mais os mercados

A visita de Macron à China é vista pelo seu governo com o objetivo de expandir as relações da França e da Europa com a China - Foto: Época Negócios

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu a líderes chineses nesta terça-feira que abram ainda mais seus mercados, e alertou que a falta de ação nesse sentido pode fazer com que outros países fechem suas próprias economias. Os comentários foram feitos durante discurso direcionado a empreendedores chineses e franceses.

Macron delineou o déficit comercial de 30 bilhões de euros com a China no ano passado e disse que ele é politicamente insustentável. Esse tipo de aviso é comum entre economistas e analistas políticos, mas é raro um líder de Estado falar sobre uma questão complicada de forma tão direta.

"Se nós não lidarmos com isso de forma responsável, a reação natural, que nós tivemos por muito tempo, será a de fechar ambos os lados", disse Macron.

A visita de Macron à China é vista pelo seu governo com o objetivo de expandir as relações da França e da Europa com a China. Mais cedo, ele mostrou intenção de formar uma parceria ampla sobre clima e outras questões.