Macron e Le Pen mantêm favoritismo na corrida eleitoral, diz pesquisa

O candidato centrista às eleições presidenciais francesas, Emmanuel Macron, e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, continuam favoritos para avançarem para o segundo turno, indica a nova pesquisa do instituto Ifop-Fiducial. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, Macron aparece com 23,5% das intenções de voto e Le Pen tem 22,5%. François Fillon, da centro-direita, aparece com 19,5% das intenções de voto e Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda, tem 19%.

Na simulação de segundo turno entre Le Pen e Macron, o candidato centrista ganhou um pouco de força em relação à última pesquisa, subindo 0,5 ponto porcentual, para 60,5%, contra 39,5% das intenções de voto da candidata da extrema-direita.

O Ifop-Fiducial entrevistou 2.804 pessoas entre 14 e 18 de abril. A sondagem tem 95% de chance de acerto e a margem de erro é de 0,9 ponto para mais ou para menos.

