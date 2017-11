Macron diz Europa compensará falta de recursos para painel sobre clima

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a Europa deverá compensar o déficit de financiamento para o painel da ONU sobre mudanças climáticas, após a decisão dos Estados Unidos de conter sua contribuição.

A gestão do presidente Donald Trump disse que cortará o financiamento para o painel, conhecido como Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que fornece orientações fundamentais sobre o aquecimento global aos governos de todo o mundo.

Macron disse em uma reunião de clima global em Bonn, na Alemanha, nesta quarta-feira, que "não faltará um único euro" para o painel, a partir do ano que vem.

O presidente francês, que vai hospedar uma reunião no segundo aniversário do acordo climático de Paris no próximo mês, também disse que seu país está empenhado em acabar com o uso de usinas a carvão até 2021.