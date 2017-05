Macron deve anunciar gabinete de governo da França nesta 4ª feira

A equipe do novo presidente da França, Emmanuel Macron, havia dito inicialmente que o governo seria nomeado no fim da terça-feira, mas o palácio presidencial informou posteriormente em comunicado que o anúncio será feito na tarde da quarta-feira. A nota diz que Macron e seu primeiro-ministro, Édouard Philippe, precisaram de tempo para verificar os registros tributários e potenciais conflitos de interesse entre os cotados para o ministério.

Em sua campanha, Macron prometeu limpar a política francesa e agora diz que os ministros devem assinar um compromisso com a "integridade e a moralidade".

Em seu segundo dia completo no posto, o presidente se reuniu com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres, para dialogar sobre questões globais como a paz e a segurança.

Na segunda-feira, Macron foi a Berlim para uma visita à chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Nesta quarta-feira, o presidente deve se reunir com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, antes de anunciar o novo governo francês. Fonte: Associated Press.

