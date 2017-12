Macron convida Netanyahu a quebrar "atual impasse" com palestinos, diz Le Monde

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ao primeiro-ministro israelense, Benyamin Netanyahu, que quebre "o atual impasse" com os palestinos, segundo reportagem do jornal francês Le Monde.

Os dois dirigentes se encontraram neste domingo em Paris e participaram de uma coletiva de imprensa na residência oficial do presidente francês, o Palácio do Eliseu. Macron também condenou todas as formas de ataque a Israel.

Dentre os gestos que poderiam ser adotados pelo primeiro-ministro israelense em relação aos palestinos, Mácron mencionou o congelamento de assentamentos israelenses. Netanyahu respondeu que se o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, quiser a paz, deverá se "sentar e negociar" com Israel.

Questionado sobre a declaração do presidente turco Erdogan neste domingo de que Israel teria qualificado o país como "Estado terrorista" que "mata crianças", Netanyahu acusou o presidente turco de bombardear cursos e ajudar "terroristas". (Clarice Couto - clarice.couto@estadao.com)