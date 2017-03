Macron condena 'fortemente' ações turcas e pede resposta unificada da UE

Candidato à presidência da França, Emmanuel Macron condenou "fortemente" as "provocações" do governo turco, em referência ao recente impasse diplomático entre Turquia e Holanda.

Macron pediu à França que apoie seus parceiros europeus e "rejeite os abusos do governo turco". Ele ainda afirmou que "a União Europeia (UE) deve ter uma resposta unificada". Na avaliação do candidato centrista, os comentários de autoridades turcas são "inaceitáveis" e atacam diretamente os "valores europeus".

Pesquisas eleitorais mostram que Macron lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais, que começam em abril. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários